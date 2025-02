Giulia Stabile, l’addio al cagnolino Gas: “Abbiamo condiviso una vita intera”

La ballerina condivide sui social un toccante messaggio per annunciare la scomparsa dell'amato cagnolino: "Sei arrivato quando avevo 9 anni. Da piccoli, quando papà tornava dal lavoro, facevamo a gara per chi arrivava per primo alla porta"

"Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto": con queste parole Giulia Stabile annuncia la scomparsa del suo amato cagnolino Gas, di 13 anni. "Sei sempre stato lì. Nei momenti belli, in quelli difficili, e mi bastava la tua presenza per farmi sentire a casa. Sei stato il mio conforto silenzioso e il mio rifugio", aggiunge la ballerina, 22 anni, pubblicando una serie di momenti vissuti insieme al cagnolino, tra cui uno scatto da bambina.

Giulia Stabile condivide poi alcuni ricordi con Gas: "Mi ricordo ancora quando ti facevo correre come un matto nel giardino di nonna o ogni volta che capitavamo in un giardino grande. Riuscivi a rendere tutto più bello e leggero. E come dimenticare quando da piccoli, appena papà tornava dal lavoro, facevamo a gara per chi arrivava per primo alla porta. Vincevi sempre tu, ma ogni tanto lasciavi che ti superassi, forse per paura di rimanere schiacciato oppure perché sul parquet scivolavi come un matto. Eri anche l’unico che non si è mai lamentato di tutti i bacini e le coccole esagerate che ti facevo". "Adesso mi mancherà anche prenderti in braccio, solo per assicurarmi che tu stessi bene ogni volta che in un film succedeva qualcosa a un animale. E anche rispondere alla domanda: 'Hai fratelli o sorelle?' con il mio solito 'Sì, un cane che si chiama Gaston, ma lo chiamiamo Gas', perché è troppo nome per poco cane", afferma la ballerina. Giulia Stabile condivide tutto il suo dolore per la mancanza dell'amato cagnolino: "Abbiamo condiviso una vita intera. Sei arrivato quando avevo 9 anni e da allora non ci siamo mai lasciati. Hai superato mille battaglie con una forza incredibile e hai reso la nostra casa più piena, più viva, più felice. Sei stato famiglia in ogni senso possibile. Ora la casa è più silenziosa e il vuoto è grande, ma voglio pensarti libero e senza fatica. Voglio ricordare tutto quello che mi hai insegnato senza nemmeno saperlo: l’amore puro, la presenza costante, la capacità di esserci senza chiedere nulla in cambio".

"Chi ha avuto un cane sa che non sono 'solo animali', ma pezzi di cuore che ci accompagnano per un tratto di strada, lasciandoci per sempre qualcosa di loro. E tu nel mio cuore, ci resterai per sempre", conclude la ballerina.