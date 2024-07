Giulia Stabile

Con un lungo e toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram, Giulia Stabile dice addio alla sua insegnante di danza Flaminia Buccellato.

La morte della direttrice dell'Accademia Balletto Roma ha toccato la ballerina di Amici che ha dedicato alla donna parole piene di affetto definendola "una seconda mamma".

"Flaminia Buccellato è stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora.. Quando ero ancora una bambina che non sapeva quel che faceva, ma sapeva che l’importante era farlo sempre con il sorriso; quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare", ha scritto Giulia Stabile nella didascalia del post.

La ballerina ha condiviso con i suoi follower diverse foto che la ritraggono insieme alla sua storica insegnante di danza nel corso degli anni: "Voglio che tutti si ricordino di lei, la mia direttora, ho iniziato a chiamarla così finché non ha iniziato anche lei a presentarsi dicendo che era la direttora, si era anche autonominata (ovviamente) la mia seconda mamma è stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi".

"Ripenso a quante volte sia uscita dalla sua bocca il avrei voluto essere troppo una mosca per vederti, ora ogni volta che ne combinerò una penserò quante risate si starà facendo. Voglio che Flaminia Buccellato venga ricordata per sempre per tutto quello fatto per me e per tutti i ragazzi passati per quella scuola che abbiamo chiamato casa", ha concluso Giulia Stabile.