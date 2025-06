Giulia Stabile, la foto con le nonne (Instagram_@giugiulola)

Giulia Stabile è tornata a Barcellona per trascorrere qualche giorno di festa in compagnia della sua famiglia e in particolar modo con le sue nonne. Nata a Roma da mamma spagnola, Susi Castaner, e da padre italiano, Carlo Stabile, la ballerina è da sempre molto legata alla sue origini e anche in questo caso è volata in Spagna per festeggiare i 93 anni della nonna. In uno dei video pubblicati su Instagram, Giulia porta in tavola una torta con tanto di candelina, di fronte a tutta la gratitudine della nonna. La ballerina, vincitrice nel 2021 della 20esima edizione di Amici, si è anche dedicata a truccarla, condividendo nelle storie social un momento particolarmente toccante e pieno di amore.

Durante la sua intervista a Verissimo nel gennaio 2023, Giulia Stabile aveva ricevuto una bellissima sorpresa proprio da parte dei suoi nonni. "Sono qui seduta che ti penso e ricordo quando eri piccola e venivi a casa. E ballavi sempre dappertutto. Eri così felice. Hai lottato tanto e alla fine ci sei riuscita. Sono molto contenta e fiera di essere tua nonna", aveva detto la nonna della ballerina nel videomessaggio condiviso durante l'intervista.