L'influencer parla in un'intervista dei primi mesi da mamma: "All’inizio mettevo i pannolini al contrario, non sapevo nulla"

Dalla gravidanza al parto fino ai primi mesi da mamma: Giulia Salemi parla in un'intervista della maternità. "Quando diventi mamma puoi essere preparata per ciò che stai andando incontro. C’è il vomito, il reflusso, le notti insonni. Ma mi ha sorpreso come io sia cambiata: prima somatizzavo molto ogni cosa accadesse, oggi il resto non influenza la mia giornata. Sono inevitabilmente cambiate le priorità. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo, mi commuovo", afferma l'influencer, 31 anni, a Cosmopolitan.

Giulia Salemi torna a parlare anche del difficile post parto dopo la nascita di Kian a gennaio del 2025: "Dopo il parto ho vissuto in una bolla. Abbiamo deciso di vivere quel momento solo per noi, di mantenerlo nostro, per privacy non ho detto nulla pubblicamente per una settimana. Stavo molto male, avevo molti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare. Ecco quel momento, un po’ ironico, ma di vita vera, l’ho pubblicato dopo un po’".

Mostrandosi senza filtri dopo il parto, l'influencer ha lanciato un messaggio body positive. Dell'accettazione di sé dice: "Non mi sono mai vista così bella come in gravidanza. È stato il periodo più bello della mia vita. In passato ho vissuto periodi in cui odiavo il mio corpo. Non mi piaceva. Mi sentivo brutta, inferiore. Modificavo continuamente le mie foto perché sui social vedevo ragazze bellissime, perfette. Oggi è tutto cambiato, mi piaccio. Anche con le smagliature".

Giulia Salemi non nega le difficoltà dei suoi primi mesi da mamma: "Sono insicura, ho paura di molte cose. Sono in una fase in cui sto imparando tutto giorno dopo giorno. Le prime notti sono state difficili, complesse, è facile che mi faccia prendere dall’ansia. Ognuna di noi reagisce a proprio modo, ma è giusto parlarne per far sentire altre mamme meno sole. All’inizio mettevo i pannolini al contrario, non sapevo nulla. Nei mesi della gravidanza ero molto nervosa, tornassi indietro vivrei tutto con più leggerezza. Ma è un ruolo naturale, si impara con il tempo".

Sempre accanto a lei il compagno Pierpaolo Pretelli: "Lui era già papà, ha più esperienza e mi prende in giro. Questa cosa mi piace, rende tutto più leggero. Ovviamente stiamo cercando di trovare un nostro equilibrio, nella consapevolezza di ciò che stiamo vivendo. Abbiamo scelto di essere genitori, sapevamo cosa dovevamo aspettarci. Questa cosa ci ha preparati molto".

Parlando della loro famiglia, l'influencer afferma: "Oggi vivo la convivenza, vivo la mia famiglia. In passato ho sofferto molto la solitudine che mi portava a confrontarmi con i miei mostri interiori. Tornare a casa, con la casa vuota, dopo giornate piene, per poi vedere sui social tante coppie felici, mi portava a farmi tante domande. Mi faceva soffrire il fatto che fossi sola e che non riuscissi a trovare un amore vero, così mi riempivo le giornate per poi tornare a casa e mettermi a letto con il cuscino in mezzo alle gambe. In quel momento mi chiedevo se mai sarei riuscita a costruirmi una famiglia. Poi ho incontrato la persona giusta, Pierpaolo. Non ho la vita perfetta, nulla è come sembra, ma ogni cosa ora è al posto giusto".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Verissimo.