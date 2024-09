Giulia Salemi, le foto del viaggio a New York con il pancione

La futura mamma condivide sui social alcuni momenti delle giornate passate a New York. In aereo ha anche incontrato Jannik Sinner

Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi condivide con i suoi fan alcune foto del suo viaggio a New York con il pancione. "Ho visitato l'Empire State Building, panorama mozzafiato. Impressionante pensare che è alto 381 metri", scrive l'influencer nelle sue storie, "Non adatto a chi soffre di vertigini".

Con un abbigliamento sportivo e casual, Giulia Salemi appare mentre cammina per le strade di Manhattan, passando per Times Square, alcune boutique e alcuni ristoranti e pasticcerie per mangiare del cibo americano: "Mio panino preferito cheesburger carne e formaggio. Voto 100".

In un altro post, dove scrive "Vivere in cima al mondo", l'influencer, 31 anni, è nel grattacielo del Summit One Vanderbilt, dove si vede lo skyline della città e l'Empire State Building illuminato sullo sfondo.

Sul volo di ritorno, Giulia Salemi ha incontrato in aereo anche Jannik Sinner, il tennista italiano che ha appena vinto gli Us Open: "Sullo stesso volo del campione", scrive condividendo un selfie insieme.

Giulia Salemi diventerà mamma di un maschietto

Insieme dal 2020, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del loro primo figlio. "Nascerà un maschietto", ha svelato l'influencer a Verissimo nell'intervista andata in onda il 7 settembre. "Mi sono sempre immaginata mamma di una femmina, ma la vita ci sorprende", ha detto Giulia Salemi.

Il bambino dovrebbe nascere a metà gennaio: "Sono impaurita, è un nuovo corso di vita che al momento posso solo immaginare". Per quanto riguarda il compagno Pierpaolo Pretelli di nuovo papà: "È molto felice, ma essendo già papà lo vedo più preparato, più centrato".

Durante l'intervista, Giulia Salemi ha anche raccontato i momenti difficili che ha affrontato la coppia: "Le crisi non sono necessariamente negative. A volte separarsi nei momenti difficili è meglio che forzare la mano".

Giulia e Pierpaolo sono poi tornati insieme: "Dalla separazione totale, abbiamo ricominciato dal corteggiamento. Abbiamo voluto dare un'ultima chance alla nostra storia fino ad arrivare alla decisione di aver un bambino".