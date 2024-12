Il Natale in famiglia di Giulia Salemi: le foto con la nonna, il papà e la mamma

L'influencer, in attesa del primo figlio, ha condiviso alcuni momenti del suo Natale in famiglia: "Pranzo con papà e cena con la mamma"

"Siccome sono vicina alla data del parto e non posso viaggiare, ho invitato tutti da me a Milano. Faremo pranzo con papà e cena con la mamma", aveva detto Giulia Salemi ospite a Verissimo a inizio dicembre. E così è stato. L'influencer ha condiviso sui social alcuni momenti del suo Natale in famiglia: uno scatto con il papà, uno con l'amata nonna Giuliana e uno con mamma Fariba.

Pace fatta dunque tra Giulia Salemi e sua mamma. A Verissimo l'influencer, 31 anni, aveva raccontato: "Amo mia mamma in modo viscerale, ma abbiamo un rapporto un po' conflittuale. Recentemente abbiamo avuto una discussione. Io poi mi pento, perché magari sbaglio i toni, e cerco di chiederle scusa".

E proprio sulla serenità ritrovata in famiglia, Giulia Salemi ha condiviso infine una riflessione. "Negli ultimi anni le feste mi hanno sempre messo tristezza, ma questo penso sia il primo Natale dove sono realmente serena. Vi auguro di costruirvi la famiglia che sognate e meritate che non necessariamente sarà perfetta, ma che vi possa riempire di amore anche nei momenti più difficili", ha scritto l'influencer nelle storie su Instagram.