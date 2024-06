Giulia Pauselli, la dedica a Marcello Sacchetta e al figlio

Instagram @la_pauselli

Giulia Pauselli ha dedicato sui social dolci parole a Marcello Sacchetta e al loro figlio Romeo Maria, 2 anni ad agosto.

"Quel tempo sognato, desiderato, conquistato, derubato. Quel tempo senza prezzo e prima di ogni cosa", ha scritto la ballerina su Instagram, aggiungendo un cuore ad alcune foto del compagno con il loro primogenito.

Giulia Pauselli e la maternità

Giulia Pauselli, sempre sui social, aveva parlato della maternità: "La maternità è qualcosa di sacro, da non soffocare o limitare da ciò che qualsiasi forza esterna diversa da te impone che dovrebbe o non dovrebbe essere".

"Sei l'emozione più grande delle nostre vite. Noi continuiamo a guardarci increduli e a dirci: Lo abbiamo fatto noi", aveva scrittola ballerina su Instagram in occasione del primo compleanno del figlio.

"Siamo totalmente dipendenti fisicamente, moralmente ed emotivamente da Romeo Maria, che stiamo conoscendo anche noi giorno per giorno" aveva raccontato, invece, poco tempo dopo la nascita di Romeo Maria a proposito delle emozioni di essere genitori vissute al fianco di Marcello Sacchetta.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, l'intervista a Verissimo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ospiti a Verissimo nel 2022, avevano parlato della loro storia d'amore, condividendo le emozioni di diventare genitori.

"Sono proprio in un'altra dimensione, sto volando, c'è tanta emozione. Non riesco a proiettarmi nel futuro, mi faccio poche domande su come sarò come papà", aveva detto Marcello Sacchetta. "Io volevo un maschio, anzi me lo sentivo", gli aveva fatto eco la ballerina, che aveva svelato di aspettare un maschietto.