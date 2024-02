L'Università di Padova ha conferito a Giulia Cecchettin la laurea alla memoria in Ingegneria biomedica. Il padre: "Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per primo". La sorella: "Ero sempre ammirata da te, così carina, dolce, un piccolo genietto. Complimenti ingegnere"

Aveva finito tutti gli esami, aveva scritto la tesi, le mancava soltanto la discussione per ottenere la laurea in Ingegneria biomedica. Giulia Cecchettin è stata uccisa da Filippo Turetta pochi giorni dalla cerimonia. Oggi l'Università di Padova le ha conferito la laurea in sua memoria.

Alla cerimonia era presente la sua famiglia. Elena Cecchettin ha pronunciato un toccante discorso in ricordo della sorella scomparsa: "Non sai quanto io sia fiera di te, sono sempre stata fiera di te, ero sempre ammirata da te, così carina, dolce, un piccolo genietto. Guarda cosa sei riuscita a fare".

"Tante cose che non ci devono però far mai dimenticare, mai, quante altre cose belle avresti potuto fare se la tua vita non fosse stata interrotta. Complimenti ingegnere", ha detto Elena Cecchettin.

Anche papà Gino ha preso parola per ricordare la figlia: "Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per primo. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi".

"Farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possa spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu nella tua semplicità hai incarnato in modo esemplare. Inutile dire che non c’è giorno in cui non sentiamo la tua mancanza. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Sarai per sempre nel mio cuore e di chi ti ha amato e conosciuto", ha affermato Gino Cecchettin.