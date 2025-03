Giovanna Nocetti: "Ho avuto un tumore"

Giovanna Nocetti rivela per la prima volta a Verissimo di aver avuto un tumore nel 2004. "A causa della chemioterapia, le mie difese immunitarie si erano abbassate e ho rischiato di morire per delle complicazioni della malattia: mi era venuta la setticemia", racconta la cantante, 80 anni. Giovanna Nocetti ritiene di essere viva per miracolo: "Avevo la febbre altissima, a un certo punto vidi scendere il Cristo dalla croce che c'era nella camera di ospedale, ma aveva il volto di Papa Wojtyla (per cui Giovanna cantò nel 1984 ndr.). Lo dissi a mia sorella che ovviamente non mi credette. Poi non so come successe, ma qualcuno decise di farmi una Tac e da lì mi trovarono un'infezione sulla gamba. Senza quella Tac, e l'incisione che mi fecero, sarei morta". "Lo considero un miracolo, è un miracolo essere ancora qua", afferma la cantante, che aggiunge: "Quando il Papa ci lasciò l'anno dopo, aveva lo stesso volto che vidi io quel giorno, identico".