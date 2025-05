Gigi Hadid, il bacio con Bradley Cooper

Instagram: @gigihadid

Gigi Hadid festeggia i suoi 30 anni e pubblica la prima foto ufficiale con Bradley Cooper, in cui i due si baciano davanti alla torta di compleanno. La supermodella condivide lo scatto sul suo profilo Instagram, accompagnandolo con una lunga dedica per l’inizio di un nuovo decennio.

Nella foto, Gigi indossa un elegante top bianco senza maniche, con i capelli raccolti in uno chignon, mentre Bradley è vestito in total black. I due si scambiano un bacio davanti a delle candele accese su una torta decorata con glassa al cioccolato e stelle dorate.

Nella didascalia, Gigi scrive: "Mi sento così fortunata ad avere 30 anni! Fortunata per ogni alto e basso – per tutte le lezioni e i doni che mi hanno portato. Poter sentire tutto! Sono così fortunata a essere mamma, amica, partner, sorella, figlia, collega di alcune delle persone più incredibili! Fortunata per il supporto e l’incoraggiamento che mi arriva da tutti VOI, ogni giorno e anche nel giorno del mio compleanno. Ho passato momenti meravigliosi a festeggiare, ed è una benedizione sentirmi così amata. Sono grata e onorata di entrare in questo nuovo decennio".

Gigi Hadid e Bradley Cooper, la storia d'amore

La storia tra Gigi Hadid e Bradley Cooper è iniziata nell’ottobre 2023, ma è rimasta lontana dai riflettori fino a oggi. I due si erano conosciuti a una festa di compleanno e da allora sono stati visti insieme in diverse occasioni, tra cui una vacanza in Sardegna con le rispettive famiglie, compresa la figlia di lui, Lea, e la madre di Bradley.