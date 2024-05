Gigi D’Agostino ospite a Verissimo

Un vero e proprio simbolo della musica dance che, tra grandi successi e momenti difficili, si racconterà per la prima volta a Verissimo: Gigi D’Agostino vi aspetta sabato 25 maggio, dalle 16.30 su Canale5.

Nato a Torino nel 1967, Gigi D'Agostino, all'anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, coltiva la passione per la musica fin da giovanissimo grazie a suo padre, maestro della fisarmonica.

La sua carriera inizia nel 1986 quando comincia a lavorare come deejay nelle discoteche torinesi. Nel 1993 si unisce al gruppo Voyager. Raggiunge la notorietà con lavori come Experiments Vol. 1, Creative Nature Vol. 1. Nel 1999, Gigi D'Agostino pubblica alcuni dei suoi pezzi più celebri come Bla Bla Bla, Another Day e L'amour toujours.

Nel dicembre del 2021, il deejay annuncia di essere malato attraverso il suo profilo Instagram: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo". Nel febbraio del 2024, torna a esibirsi durante il Festival di Sanremo come ospite.