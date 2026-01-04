Gianni Sperti: "Ho scoperto dai giornali la relazione di Paola Barale con Raz Degan"

Gianni Sperti racconta a Verissimo la sua verità sulla fine della storia con Paola Barale, con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. In particolare l'opinionista di Uomini e Donne, 52 anni, ha confermato la versione di Raz Degan, secondo cui la sua frequentazione con Paola Barale sarebbe iniziata nel corso del matrimonio della showgirl con il ballerino.



"Ho sempre evitato di rispondere a questa domanda, ma - visto che l'ha dichiarato Raz Degan e visto che dopo 20 anni è caduto tutto in prescrizione - posso dire che è vero", afferma Gianni Sperti. In merito al tradimento, aggiunge: "Avevo capito che ci fosse qualcosa, ho chiesto spiegazioni e non mi è stata detta la verità. Poi l'ho scoperto dai giornali e ci sono rimasto malissimo". L'opinionista di Uomini e Donne precisa in merito alla scoperta del tradimento: "Ero in Italia e sapevo che Paola era in viaggio con degli amici, poi sono apparse le foto di loro due sui giornali".



Alla domanda se invece lui abbia tradito nel corso del loro matrimonio, Gianni Sperti risponde: "Non ricordo, ma fisicamente non penso, mentalmente sì".