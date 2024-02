Gianni Sperti, il difficile periodo della sorella Cinzia: "Per anni vittima di violenze"

"Ho denunciato il suo ex compagno per stalking": Gianni Sperti parla a Verissimo del difficile periodo vissuto insieme alla sorella Cinzia, che ha subito violenze da parte del suo ex compagno

Gianni Sperti e la sorella Cinzia ripercorrono a Verissimo il difficile periodo in cui Cinzia ha subito violenze da parte dell'ex compagno.

"È stato un periodo molto duro di cui mi incolpo da sola: mi sono rispettata poco", afferma Cinzia. E spiega: "Ho portato avanti troppo a lungo questa storia per senso del dovere verso i figli".

Cinzia, senza scendere nei dettagli, parla di relazione tossica e di "violenze" che ha subito per tanti anni prima di decidere di mettere la parola fine: "Quando ho deciso di separarmi, mi sono sentita in colpa a lungo per aver mandato all'aria la famiglia. Sono andata in terapia per un anno e ci vado ancora ora perché fa bene a tutti andarci".

Gianni Sperti è sempre rimasto accanto alla sorella nel momento della separazione e lui stesso ne è rimasto coinvolto: "Ho denunciato il suo ex compagno per stalking perché lui, che aveva malvisto sempre il nostro rapporto, ha incolpato me della fine della loro storia. Sono arrivato a non sentirmi sicuro quando uscivo di casa".