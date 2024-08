Il cantante de Il Volo condivide sui social una serie di scatti in Grecia, tra cui uno in dolce compagnia

Instagram: @gianginoble11

Gianluca Ginoble ha un nuovo amore? Il cantante de Il Volo ha pubblicato sui social una serie di foto, tra cui una in dolce compagnia. "Una piccola pausa dal mondo", ha scritto Gianluca Ginoble come didascalia degli scatti della vacanza a Santorini, in Grecia.

Gianluca Ginoble e l'amore

Ospite a Verissimo, Gianluca Ginoble aveva rivelato di avere il cuore impegnato: "In questo momento sono molto felice e sto amando. In questa fase della mia vita, sto sperimentando una grande serenità che mi aiuta a vivere le giornate in modo più leggero".