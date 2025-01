Gianluca Ginoble, la foto con la mamma Eleonora

Gianluca Ginoble, il baritono de Il Volo, ha condiviso sui social un tenero scatto insieme alla mamma Eleonora Di Vittorio. "Auguri mamma", è la didascalia che accompagna la fotografia condivisa tra le storie di Instagram. Nonostante i numerosi impegni professionali che lo vedono impegnato in tutto il mondo, l'artista è molto legato alla sua famiglia. Durante il Festival di Sanremo 2024, ad esempio, Gianluca Ginoble ha raggiunto la madre seduta in platea per consegnarle i fiori e scambiare con lei un affettuoso abbraccio.

Gianluca Ginoble, il rapporto dei genitori raccontato a Verissimo

"I nostri genitori sono molto orgogliosi, ovviamente è cambiata la vita anche a loro perché inizialmente non potevamo girare da soli ed erano con noi", aveva raccontato Gianluca Ginoble a Verissimo durante l'intervista rilasciata a dicembre insieme ai colleghi de Il Volo. "Immagino che per qualsiasi genitore sia motivo di grande orgoglio avere un figlio felice, a prescindere dal successo. I nostri genitori ci hanno lasciato liberi di scegliere e di essere quello che volevamo essere senza imporre ciò che volevano loro".