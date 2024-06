Gianluca Gazzoli testimone di nozze della madre: "Viva l'amore, viva la vita"

Il 19 giugno Gianluca Gazzoli ha preso parte a un matrimonio davvero speciale, quello della mamma Giovanna. Il conduttore e speaker radiofonico ha rivestito il doppio ruolo di figlio e di testimone della sposa. Anche il resto della sua famiglia ha preso parte attivamente a questa giornata così importante: la moglie Sara Bolla ha celebrato le nozze, mentre le figlie Rachele e Carola hanno portato le fedi.

Gianluca ha celebrato questa importante occasione anche su Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti accompagnati da una dolce dedica: "La vita è quella cosa in cui, un giorno, quando meno te lo aspetti, tua madre si sposa, tu sei il testimone di una delle persone più importanti che ti ha cresciuto, tua moglie celebra le nozze e le tue figlie portano le fedi all'altare. Se me lo avessero detto, forse non ci avrei creduto. Viva l'amore, viva la vita."

Gianluca Gazzoli parla della sua famiglia a Verissimo

Ad aprile 2021 Gianluca Gazzoli è stato ospite a Verissimo, dove ha ripercorso la sua storia, commuovendosi nel vedere un filmato di alcuni momenti vissuti con la moglie e la loro primogenita. "Rachele è una forza, è incredibile, ha un sorriso stupendo", aveva detto lo speaker di Radio Deejay, che aveva parlato anche di alcuni suoi problemi di salute. Dopo Rachele, Gianluca e la moglie Sara hanno dato il benvenuto alla secondogenita Carola, nata nel 2022.