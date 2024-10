Gerry Scotti racconta la nascita del figlio Edoardo: "Mi hanno attirato in sala parto con l'inganno"

Gerry Scotti racconta a Verissimo di aver assistito al parto di suo figlio Edoardo, nato nel 1992. "Sono stato attirato in sala parto con l'inganno", rivela il conduttore, 68 anni.

E spiega: "Quando avevo fatto il corso preparto, ho sempre detto di non voler assistere al parto. Quando Edoardo stava nascendo, mi ha chiamato il dottore dicendo: 'Venga nel mio studio'. Nel suo studio, ho preso un caffè e poi mi ha detto: 'Andiamo a vedere se è nato'. Io l'ho seguito, ha aperto una porta e mi sono ritrovato in sala parto proprio mentre stava nascendo mio figlio. Me l'hanno messo subito in braccio. L'hanno fatto con l'inganno, ma è stato bello".

A Edoardo, Gerry Scotti ha dedicato il nuovo libro Quella volta. Parlando dell'amore per il figlio, il conduttore aggiunge: "È la cosa che mi è riuscita meglio nella mia vita".