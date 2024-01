George Ciupilan: "Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un locale"

L’influencer ed ex gieffino parla per la prima volta a Verissimo dell'aggressione subita: "Mi hanno dato calci, pugni, mi hanno messo le mani al collo"

George Ciupilan parla per la prima volta a Verissimo dell'aggressione che ha subito di recente: "Circa 10 giorni fa sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un locale".

L’influencer ed ex gieffino racconta la dinamica dell'aggressione: "Ero con alcuni miei amici in un locale ad Albissola Marina (in provincia di Savona ndr). Già quando sono entrato nel locale, ho visto degli sguardi strani da parte di un gruppo di ragazzi, ma ho lasciato correre. Hanno iniziato a insultarmi, a prendermi in giro, allora ho chiesto loro di uscire per parlare, visto che nel locale c'era la musica alta".

Proprio in quell'occasione è avvenuta l'aggressione: "Quando siamo usciti fuori, non c'è stato un dialogo, ma hanno iniziato con calci, pugni, mi hanno messo le mani al collo". In quel frangente George Ciupilan era da solo, senza nessuno a difenderlo: "Gli altri del gruppo stavano trattenendo i miei amici dentro al locale. Era tutto parte di uno schema".

L’influencer afferma di non conoscere i suoi aggressori e non sa i motivi della violenza: "Credo per invidia perché magari ho fatto qualche programma in tv e lavoro sui social". Al momento George Ciupilan non ha ancora sporto una denuncia formale: "Sono andato in pronto soccorso. La mia indole sarebbe per il perdono, ma valuterò".