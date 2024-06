È finita la storia tra Geolier e Valeria D’Agostino. A confermalo è stato lo stesso cantante napoletano. "La rottura è stata la cosa più difficile da superare", ha detto Geolier, 24 anni, a Esse Magazine.

Parlando dell'amore in generale, il cantante ha aggiunto: "Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso". Per quanto riguarda il suo futuro sentimentale: "Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo ".

In un'intervista rilasciata nei mesi scorsi Geolier aveva detto che era legato a Valeria, influencer, da "tantissimo tempo". "Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c'è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico", aveva raccontato il cantante, all'anagrafe Emanuele Palumbo.