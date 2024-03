Gemma: "Se Riccardo tornasse a Uomini e Donne? Preferirei di no per il bene di Ida"

Gemma Galgani e Ida Platano parlano della relazione della tronista con l'ex cavaliere Riccardo Guarnieri: "Preferirei non rivedere Riccardo per il bene di Ida"

Ida Platano e Gemma Galgani parlano a Verissimo dei loro percorsi a Uomini e Donne.

Pensando alla relazione passata con Riccardo Guarnieri, Ida afferma commossa: "Con lui sono stati anni difficili, tormentati, da cui non riuscivo a uscire". Oggi però la tronista assicura che sia un capitolo chiuso: "È una cosa passata. A volte ci sono stati dei momenti forti, e anche indimenticabili, quindi quando ne parlo magari mi fa ancora un certo effetto, ma ormai è passato".

Gemma rivela invece cosa pensa di un eventuale ritorno di Riccardo Guarnieri nel dating show: "Sarei preoccupata per Ida. Non sono stati momenti facili per lei. So quanto fosse forte il suo malessere perché c'era proprio un vuoto sentimentale: i suoi sentimenti non erano ricambiati allo stesso modo".

"Preferirei non rivedere Riccardo per il bene di Ida", ammette Gemma. E aggiunge riguardo l'amica tronista: "Mi auguro per lei che trovi qualcuno che possa ricambiare il suo amore".