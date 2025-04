Gaia sull'acne: "Pensavo di coprire, ma voglio normalizzare"

Gaia ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui vuole mandare un messaggio di body positivity. Nel filmato la cantante mostra il volto ricoperto di acne, mentre balla sulle note della sua hit di Sanremo Chiamo io, chiami tu: a corredo del post, la cantante spiega di aver sofferto per questo problema ma di non volerlo nascondere. "Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni - scirve -. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua. Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo, ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me".

Gaia aggiunge di volersi accettare, ascoltando il bisogno del proprio corpo: "Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo - ha aggiunto nel post condiviso sul suo profilo -, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza. Nella velocità della vita di tutti i giorni, presi da obiettivi e sogni, mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme e non voglio che questo sia il mio approccio verso me stessa, verso il mio Universo, il mio corpo".

Gaia parla dell'acne con i fan: "Volevo normalizzarla"

Infine Gaia spiega di aver intrapreso delle cure per risolvere il problema, ma di volerle rispettare senza forzare i tempi: "Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla, ma convivere con questo processo di guarigione - sottolinea -, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli “strawberry fields” dei Beatles". E aggiunge, rivolgendosi ai suoi fani: "Ci tenevo a dirvelo, un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare tutta me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti. Se il corpo chiama, devo per forza rispondere".

In poche ore, il post ha ricevuto numerosi commenti: sia dai fan, ma anche da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo. "Alla fine certe cose vanno e vengono, ma ciò che conta davvero rimane - scrive Giulia Stabile -. E tu sei stupenda, dentro e fuori, e questo è quello che fa la differenza. Sei di ispirazione". Il post ha ricevuto anche i like di Ambra Sabatini, Francesca Tocca e tanti altri, che hanno voluto esprimere alla cantante la propria vicinanza.