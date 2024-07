Gabriella Pession, gli auguri al figlio Giulio

Instagram @gabriellapession_official

Gabriella Pession ha condiviso sui social un dolce messaggio di auguri al figlio Giulio, che ha compiuto 10 anni.

"Amore nostro meraviglioso, 10 anni di te. Buon compleanno! Stai diventando un ometto e vederti crescere è un privilegio, un regalo, il più prezioso della mia vita. Auguri coccodrillo arancione, cavalluccio marino, coccodè, zanzara mia. Ti amiamo infinitamente, la tua mamma e il tuo papà", ha scritto l'attrice, aggiungendo un cuore a una tenera foto con il marito Richard Flood e il loro figlio.

Gabriella Pession e l'amore per la famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Gabriella Pession aveva parlato della sua famiglia: "Io e mio marito siamo stati tre anni negli Stati Uniti e ora siamo tornati a vivere in Italia, dove stiamo crescendo nostro figlio. A Los Angeles ho vissuto anni difficili, tra il Covid e la lontananza da casa sono stata ferma per un periodo. Ho fatto meditazione e ho iniziato a scrivere, sono tornata come nuova".

“Mio figlio e mio marito sono i miei amori. Quando facevo la pattinatrice agonistica ho vissuto anni stupendi, in mio figlio rivedo la stessa passione che avevo io. Lui gioca a tennis a livello agonistico. Io sono una mamma che ascolta, una madre attenta e molto infantile, insieme a mio figlio guardiamo i cartoni animati", aveva aggiunto Gabriella Pession.