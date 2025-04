Gabriella Carlucci: "Sfigurata dopo un incidente, sottoposta a tanti interventi per ricostruire il volto"

Gabriella Carlucci parla a Verissimo del terribile incidente che segnò la sua vita a 21 anni. "Durante una vacanza in Messico con il mio fidanzatino di allora ci fu uno scontro frontale tra la macchina su cui viaggiavamo noi e un camion. Il mio ragazzo morì sul colpo, io ebbi delle fratture pesantissime di cui mi resi conto solo in un secondo momento", ricorda la conduttrice, 66 anni.

"Mi sono trovata da sola a Città del Messico, non esistevano i telefonini allora. Dopo 10 giorni in ospedale sono riuscita a mettermi in contatto con le mie sorelle Milly e Anna che si trovavano a Los Angeles", aggiunge Gabriella Carlucci. La conduttrice riuscì a raggiungere le sorelle e a Los Angeles fu visitata da un chirurgo maxillo-facciale che le spiegò le terribili conseguenze dell'incidente: "Ero praticamente sfigurata, avevo il naso in mille pezzi, l'orbita rotta, il nervo trinciato". A Los Angeles, Gabriella Carlucci si sottopose a un primo intervento non risolutivo: "Mi hanno rimessa in sesto e poi per diversi anni, circa cinque o sei, girai tutta l'Europa per rimettere a posto il volto".