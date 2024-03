Gabriel Garko e Anna Safroncik, l'amore oggi

Gabriel Garko e Anna Safroncik parlano a Verissimo dell'amore oggi. "Secondo me tutto ciò che viene messo alla luce nel mondo dello spettacolo poi viene rovinato, per cui ho deciso di non parlare più della mia vita privata. Non dirò più se sono single o fidanzata", afferma l'attrice, 43 anni, lasciando però intendere che ci sia qualcuno nella sua vita.

Anche Gabriel Garko, 51 anni, lascia intendere di essere legato a qualcuno: "Sono molto riservato perché penso che la vita privata vada tutelata. Posso dire però che sono molto sereno, sto bene e sono molto felice".