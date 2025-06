Francesco Montanari sposerà Federica Sorino. L'attore, 40 anni, ha annunciato in un'intervista l'imminente matrimonio con la compagna, 35 anni, di professione psicologa e psicoterapeuta. "Ci sposiamo il 14 giugno in Puglia", ha detto Francesco Montanari a Vanity Fair.

La proposta è arrivata ad agosto del 2024. "Volevo farla al mare, invece è successo in casa. Era il 25 agosto, io ero in calzoncini, c'erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina. Era stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. E semplicemente le ho chiesto: 'Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?'. Lei mi ha risposto che avrebbe voluto viaggiare di più in America. 'Sì, ma con chi?', ho continuato io. A quel punto ho tirato fuori l’anello, e lei ha capito", ha raccontato l'attore.

Francesco Montanari e Federica Sorino hanno scelto la Masseria Mozzone per la cerimonia. "Un luogo magico, semplice ma elegante. L’abbiamo immaginata come una festa di paese, con le persone a cui vogliamo bene", ha spiegato l'attore. Per Francesco Montanari sarà il secondo matrimonio, dopo quello dal 2016 al 2021 con Andrea Delogu. Alla domanda su cosa abbia imparato sull'amore in questi anni, l'attore ha risposto: "Che l’amore è una scelta. Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente, di istintivo. Invece ho capito che funziona solo se ogni giorno scegli di esserci. Non parlo di monogamia o di fedeltà come regole imposte, ma di volontà costante. Di impegno reale, emotivo, anche nei momenti difficili".