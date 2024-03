Francesco Arca ospite a Verissimo

L'attore sarà ospite a Verissimo sabato 23 marzo, in onda dalle 16.30 su Canale 5

Un grande protagonista del cinema e della tv che ha conquistato il cuore di tutti: l’emozionante intervista di Francesco Arca a Verissimo vi aspetta sabato 23 marzo, dalle 16.30 su Canale 5.

Francesco Arca esordisce in televisione come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o volare, condotto da Maria De Filippi nel 2004 e sulla stessa rete nella stagione 2004/2005 prende parte al programma pomeridiano della De Filippi Uomini e donne, come tronista.

Nel 2008 inizia a collezionare piccoli ruoli in serie televisive e la sua carriera ha una rapida ascesa. Nel 2012 e nel 2013 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva. Nel 2014 è il protagonista del nuovo film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture, in cui recita accanto a Kasia Smutniak, e nel 2015 fa una comparsa nel nuovo film di James Bond, Spectre. Nel 2022 è tra i protagonisti in Fosca Innocenti su Canale 5.

Francesco Arca è legato a Irene Capuano, da cui ha avuto due figli, Maria Sole, nata il primo settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.