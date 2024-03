Francesco Arca: "Mi auguro che venga stabilita la verità sulla morte di mio padre"

L'attore parla a Verissimo della scomparsa del padre avvenuta nel 1995, quando Francesco Arca aveva 16 anni: "Era uscito la mattina presto per andare a caccia e non è mai tornato"

Francesco Arca parla a Verissimo della scomparsa di suo padre, avvenuta nel 1995. Al papà l'attore ha dedicato il suo primo libro Basta che torni. "Papà era un paracadutista, quando partiva gli dicevo sempre questa frase: 'Basta che torni' e funzionava perché lui è sempre tornato", afferma Francesco Arca.

Quando l'attore però aveva 16 anni, suo padre Silvano non è tornato: "Era uscito la mattina presto per andare a caccia e non è mai tornato. C'è stato un presunto incidente durante la caccia".

Francesco Arca mette in dubbio però le indagini che si sono svolte dopo la morte del padre: "Secondo me ci hanno raccontato una versione vicina alla verità. Ci sono tantissime incongruenze che sono venute fuori successivamente".

Oggi l'attore spera che si arrivi a stabilire la verità su quello che è successo: "Ora ho il cuore tranquillo e sono pronto a perdonare in cambio di un pizzico di verità".