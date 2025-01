Francesco Acerbi e Claudia Scarpari si sono sposati

Francesco Acerbi e Claudia Scarpari sono convolati a nozze. A dare la notizia è stato lo stesso calciatore dell'Inter tramite il suo profilo Instagram. In un post congiunto con la moglie, ha condiviso una serie di scatti del matrimonio. "Marito e moglie - scrive la coppia a corredo delle fotografie insieme a un cuore bianco e al simbolo dell'infinito - Il giorno più bello della nostra vita insieme alla nostra famiglia e agli amici più importanti, non potevamo chiedere di più. È stata una giornata pazzesca. Grazie a tutti per aver reso tutto questo possibile".

Francesco Acerbi, 37 anni il prossimo 10 febbraio, lo scorso giugno aveva condiviso sui social uno scatto legato alla proposta di matrimonio fatta alla compagna Claudia Scarpari. "Grazie amore mio per avermi detto sì", aveva scritto il difensore nella didascalia dello scatto, per poi aggiungere una romantica dedica alla donna con cui è legato da quasi cinque anni: "Oggi, domani, per sempre. Ti amo".

Francesco Acerbi e Claudia Scarpari si sarebbero conosciuti durante l'estate del 2020 grazie ad alcuni amici in comune. Dopo l'inizio della loro relazione, nel 2021 i due hanno accolto la primogenita Vittoria, mentre nel 2023 è nata Nala. "Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha - aveva dichiarato in un'intervista Claudia Scarpari, che di professione è avvocato - Però so che, da quando ci siamo incontrati, non siamo più riusciti a stare lontani".