Francesca Tocca e il ritorno ad Amici: "Mia figlia Jasmine è contentissima"

Francesca Tocca parla a Verissimo del suo ritorno ad Amici dopo un periodo di pausa: "Sono molto felice. Non vedevo l'ora. All'inizio ero preoccupata, ma poi ho messo piede negli studi ed è stato come se non me ne fossi mai andata".

La ballerina, 35 anni, racconta anche la reazione della figlia Jasmine - nata nel 2013 dalla relazione con Raimondo Todaro - alla sua decisione di tornare ad Amici: "Mia figlia è contentissima. È stata una lotta con lei quando ho deciso di fermarmi, lei non era d'accordo. Mi vuole vedere ad Amici e leggo nei suoi occhi che è fiera di me".