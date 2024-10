La modella, in attesa della seconda figlia con Valentino Rossi, ha festeggiato il suo 31esimo compleanno in famiglia

Il 13 ottobre Francesca Sofia Novello ha compiuto 31 anni e in questa occasione ha condiviso suoi social alcuni scatti dei festeggiamenti in famiglia. La modella ha pubblicato delle foto che la ritraggono insieme alla figlia Giulietta - nata a marzo del 2022 - e al compagno e padre della bimba, Valentino Rossi.

"La vita ti riserva dei regali che neanche ti immagini. Grazie a tutti per gli auguri", ha scritto Francesca Sofia nella didascalia delle fotografie che immortalano i ricordi del compleanno festeggiato all'Osteria Francescana, celebre ristorante stellato dello chef Massimo Bottura.

Lo scorso luglio, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato di aspettare la seconda figlia. “'È sicuramente una femmina Dottore!' La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina", aveva scritto il campione, 45 anni, come didascalia di una serie di scatti in cui la modella mostra il pancione.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, l'emozione di essere genitori

Giulietta Rossi è nata il 4 marzo del 2022 all'ospedale di Urbino. Ad annunciare la nascita della piccola erano stati i genitori con una foto sui social: "Mamma e babbo sono al settimo cielo!", avevano scritto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

In seguito la modella aveva pubblicato anche il momento dell'arrivo a casa, scrivendo: "Inizia la nostra vita in tre. Giulietta è meravigliosa e dolcissima". Francesca Sofia Novello aveva poi condiviso sui social il primo dolce ritratto di famiglia e la coppia aveva celebrato anche il battesimo di Giulietta.

Francesca Sofia Novello, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per Valentino Rossi: "Penso che Vale sia l'uomo della mia vita. È un ragazzo solare e simpatico. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". E a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva aggiunto: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".