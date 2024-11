Francesca De André, il rapporto con il padre Cristiano: "L'ho eliminato dalla mia vita"

Francesca De André parla a Verissimo del rapporto con il padre Cristiano: "Ho deciso di eliminarlo dalla mia vita, perché è una persona che mi ha fatto solo male".

"Non ha alcun tipo cura, di premura, secondo me ha dei grossi problemi umani. A volte mi chiedo come faccia io a essere sua figlia. Umanamente parlando mi fa rabbrividire. Non mi appartiene, non voglio averlo attorno. Non ha portato nulla di positivo nella mia vita", aggiunge Francesca De André.

Francesca e Filippo De André sono nati nel 1990 dalla relazione di Cristiano De André con Carmen De Cespedes. Oggi nemmeno Filippo ha rapporti con il padre Cristiano: "Non ho più rapporti. È sempre così: arrivi a un certo punto e crolla tutto, è sempre un ricominciare da capo, quindi per proteggermi, mi chiudo in me stesso".

Se negli anni per Francesca De André non è stato facile nemmeno il rapporto con la mamma, oggi ha un bellissimo legame con il fratello Filippo: "È l'unica persona della mia famiglia con cui voglio avere qualcosa a che fare e che scelgo ogni giorno nella mia vita".