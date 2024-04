Francesca De André ospite a Verissimo

Una donna forte e coraggiosa che sta affrontando la sua battaglia: Francesca De André sarà ospite a Verissimo sabato 13 aprile alle 16.30 su Canale5.

Francesca De André nasce a Genova il 25 gennaio 1990 da Cristiano De André, figlio del cantautore Fabrizio De André, e Carmen Cespedes, donna di origini spagnole.

Non ha un'infanzia facile: i genitori infatti si separano presto, e a 3 anni Francesca viene affidata alla madre ma poi, a causa di problemi economici, viene trasferita a casa del padre, dove sta solamente quattro mesi. Di qui viene mandata in orfanotrofio a Milano, dal quale tenta di scappare più volte.

La carriera di Francesca De André inizia nelle discoteche come vocalist e dj. Diventata con il tempo ospite fissa nei programmi di Mediaset, nel 2011 partecipa a L'Isola dei famosi e nel 2019 è protagonista nella sedicesima edizione del Grande Fratello.

In passato, Francesca De André ha vissuto una lunga storia d'amore con Daniele Interrante, Nel 2019, prima di entrare nella casa del Grande Fratello era fidanzata con Giorgio Tambellini, ma una volta scoperti i suoi tradimenti si è avvicinata a un altro concorrente di quell'edizione, Gennaro Lillio. Dopo la fine del programma la loro storia è durata poco e Francesca è tornata insieme a Tambellini, che però, nel 2022, ha denunciato per violenza. Di recente per Giorgio Tambellini è arrivata la condanna a tre anni e tre mesi per maltrattamenti.