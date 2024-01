Flavio Briatore, la foto ricordo con Nelson Mandela e Naomi Campbell

Instagram @briatoreflavio

Flavio Briatore, 74 anni ad aprile, ha pubblicato sui social una foto amarcord con Naomi Campbell, alla quale è stato legato dal 1998 al 2003, e Nelson Mandela, scomparso nel 2013.

"Una bellissima foto ricordo di anni fa con Naomi e il grande Nelson Mandela, che ho avuto l'onore di conoscere e frequentare", ha scritto l'imprenditore a corredo dello scatto condiviso nelle sue storie anche dalla top model che, aggiungendo alcuni cuori, ha commentato: "Insieme abbiamo passato una giornata fantastica".

Flavio Briatore e il rapporto con le sue ex compagne

Flavio Briatore negli anni ha mantenuto un bel rapporto con le sue ex compagne. L'imprenditore nel 2022 aveva condiviso sui social una foto al Gran Premio di Formula 1 con Naomi Campbell, Heidi Klum - insieme alla quale nel 2004 ha avuto la figlia Leni - ed Elisabetta Gregoraci, con la quale è stato sposato dal 2008 al 2017 e con cui ha avuto il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci, parlando a Verissimo di questo scatto e del suo rapporto con Naomi Campbell e Heidi Klum, aveva raccontato: "Questa foto ha fatto molto discutere. Eravamo al Gran Premio di Monaco. Io ho un buon rapporto con le ex di Flavio, Naomi è quella più pazzerella. Passiamo anche delle serate insieme e parliamo anche di Flavio. Lanciamo qualche battutina. Lo mettiamo sempre in mezzo".