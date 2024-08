Filippo Magnini, gli auguri alla mamma: "Da sempre la nostra roccia"

L'ex nuotatore ha dedicato sui social dolci parole alla madre in occasione del suo compleanno

Filippo Magnini ha dedicato sui social dolci parole alla madre Silvia in occasione del suo compleanno.

"Tanti auguri Mamma, da sempre la nostra roccia", ha scritto l'ex nuotatore, aggiungendo un cuore e la citazione "Non può essere una coincidenza che fra miliardi di persone l’unica mamma giusta per me sei tu".

Per questi auguri speciali Filippo Magnini ha scelto di condividere uno scatto di un evento altrettanto speciale, il matrimonio con Giorgia Palmas. Nella foto postata sui social, si vede l'ex atleta fare il suo ingresso in chiesa accompagnato dalla mamma.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, l'amore per la famiglia condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo a maggio 2022, Filippo Magnini e Giorgia Palmas avevano parlato del loro matrimonio religioso e avevano condiviso l'amore per le figlie. "Ho ballato con Mia e Sofia il giorno del matrimonio. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note di La Bella e la Bestia. Con lei con il tempo si è creato un rapporto di figlia", aveva raccontato Filippo Magnini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dal primo incontro alle nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti a Milano nel 2018, quando la showgirl era già mamma di Sofia.

A dicembre del 2019 è arrivata la proposta di matrimonio; le nozze si sarebbero dovute celebrare pochi mesi dopo in Sardegna, ma la coppia era stata costretta a rimandarle a causa della pandemia Covid.

Il 25 settembre del 2020 è arrivata la figlia Mia, il 12 maggio del 2021 hanno celebrato il matrimonio civile a Milano, e l'anno dopo si sono uniti con rito religioso con una grande festa sul Lago di Como.