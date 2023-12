Filippo Bologni, la dedica a Gessica Notaro per il compleanno: "Ti amo più dell’amore"

Filippo Bologni ha dedicato sui social un romantico messaggio di auguri alla moglie Gessica Notaro, che il 27 dicembre ha compiuto 34 anni.

“Auguri a una donna meravigliosa e speciale: mia moglie! Ti amo più dell’amore”, ha scritto il campione di equitazione aggiungendo alcuni cuori e il simbolo dell’infinito a un scatto della modella e attivista realizzato nel giorno delle loro nozze, celebrate lo scorso 18 settembre.

“Amore, ti amo un mondo”, ha commentato, aggiungendo altri cuori, Gessica Notaro, che, ospite a Verissimo con il marito, aveva mostrato le immagini del loro matrimonio da sogno.

Gessica Notaro e Filippo Bologni parlano del loro amore a Verissimo

Gessica Notaro e Filippo Bologni avevano condiviso le emozioni del giorno del sì con Silvia Toffanin.

"Questo è il momento più bello della mia vita. Era quello che sognavo fin da bambina. L'amore cura ogni ferita", aveva raccontato la modella, che aveva parlato anche della sua storia difficile: "Qualcuno ha detto che è una bella vittoria per me. Io non la penso così. Per me avevo vinto già in partenza, uscendo da quello che è successo".

"Io ho pianto tutto il giorno, non me lo aspettavo di emozionarmi così tanto da non riuscire a trattenere le emozioni e le lacrime", aveva raccontato, invece, il campione di equitazione.