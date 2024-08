Reunion in Toscana per Filippo Bisciglia e una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. "Dove siete? A Massa. Io a Forte dei Marmi. Okay, vi vengo ad abbracciare. Fatto! Dolci!", ha scritto il condutture, pubblicando uno scatto accanto a Siria e Matteo.

Insieme da sette anni, Siria Pingo e Matteo Vitali hanno partecipato a Temptation Island perché la 22enne voleva mettere alla prova il loro amore dopo un importante cambiamento personale. "Fino a due anni fa pesavo 130 chili, ho perso 85 chili. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi. Devo capire se quello che sono oggi a lui va bene", erano state le parole di Siria nel video di presentazione.

"Nel nostro rapporto va tutto bene, non volevo partecipare a Temptation Island, infatti sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma", erano state invece le parole di Matteo.

Durante il percorso, sono emerse alcune mancanze di Matteo nel rapporto con Siria. Mancanze che il ragazzo ha ammesso. A Temptation Island, Matteo ha trovato anche il coraggio di rivelare le motivazioni per cui spesso si è mostrato freddo e poco affettuoso con la fidanzata: "Da bambino ero molto dolce e sono stato vittima di bullismo per questo. Per questo motivo mi sono chiuso in me stesso e ho represso la mia dolcezza per anni". Dopo il falò di confronto, la coppia è uscita insieme dal programma e sta trascorrendo l'estate da fidanzati.