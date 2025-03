Festa del papà 2025, le dediche dei Vip

Dalla prima festa del papà di Andrea Zenga alla dedica di Samantha de Grenet a suo padre: tanti Vip hanno condiviso sui social parole d'amore in occasione del 19 marzo.

Clizia Incorvaia ha pubblicato alcuni momenti del marito Paolo Ciavarro con il loro figlio Gabriele: "Tanti auguri al papà che 'ho scelto' dal primo istante in cui i nostri sguardi si sono incrociati". Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso una foto del compagno Ultimo insieme al loro figlio Enea, nato lo scorso novembre.

"È difficile descrivere le emozioni che ho provato in questi 6 mesi, mentirei se ti dicessi che quando sei nata ero pronto al 100% a essere tuo padre. Il me genitore è nato insieme a te, e, come te, ha avuto bisogno di tempo per conoscerti, per capirti. Ho capito che il bene non mi è dovuto solo perché sono tuo papà, devo guadagnarmelo giorno dopo giorno. Non posso prometterti che sarò il papà migliore del mondo, ma ti prometto che in ogni momento della tua vita potrai sempre contare su di me", ha scritto Andrea Zenga in occasione della sua prima festa del papà.

Rocio Morales ha voluto ricordare il suo papà, scomparso nel 2023. "Auguri papino, mi manchi tanto", ha scritto l'attrice sui social.

