Federica Pellegrini in piscina con la figlia

"Best feeling ever", ovvero: "La miglior sensazione di sempre". Federica Pellegrini porta sua figlia Matilde, nata lo scorso gennaio, in piscina, il luogo dove Pellegrini ha conquistato il soprannome de La Divina, con il suo oro olimpico e le sei medaglie d'oro ai mondiali di nuoto, per un totale di più di 150 medaglie d'oro vinte dei vari campionati nazionali e internazionali.

Ora la campionessa, che ha lasciato il nuoto agonistico nel 2021, cerca di trasmettere la sua passione alla nuova arrivata in famiglia.

Instagram: @kikkafede88

Federica Pellegrini e la nascita della prima figlia

Federica Pellegrini aveva parlato a Verissimo proprio del desiderio di portare presto la figlia in piscina: "Volevo portarla in questi giorni, ma è tornato il freddo quindi aspetto un pochino. Per ora è entrata in acqua con i primi bagnetti che a lei piacciono molto".

La campionessa aveva raccontato anche la nascita di Matilde: "È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio", ha spiegato la nuotatrice, che ha descritto le difficoltà affrontate nei due giorni precedenti al parto: "Sono stati due giorni lunghi in cui avevo contrazioni dolorose. Dopo 48 ore non riuscivo neanche a reggermi in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo anche fatto l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere il battito irregolare a tratti, quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo".

"Devo portarla sempre con me, in questo momento sta dormendo in camerino", ha aggiunto Federica Pellegrini, che si emoziona parlando dell'allattamento: "È il nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile".

Federica Pellegrini e l'annuncio della gravidanza sempre a tema nuoto

Anche nell'annunciare la gravidanza Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno potuto fare a meno dei riferimenti al nuoto. L'annuncio infatti era arrivato n el giorno in cui, dopo 14 anni, Federica Pellegrini aveva perso il suo record nei 200 stile libero.

La Divina si era rivolta con ironia alla nuotatrice Mollie O’Callaghan che le ha portato via il titolo: "Gara fantastica Mollie O’Callaghan. La migliore degli ultimi 14 anni. Ma devo dirti qualcosa". La campionessa italiana allora aveva svelato la scritta sul suo pancino: "Ce lo riprenderemo", riferito al titolo e alla bimba che aspettava.