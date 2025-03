Federica Pellegrini: "Nascondevo Matteo Giunta nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi”

La campionessa ha rivelato in un'intervista un aneddoto inedito sull'inizio della sua storia d'amore con il marito: "Matteo finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria se l’è tirata tantissimo"

Dall'amore per Matteo Giunta al futuro della loro figlia Matilde: Federica Pellegrini si è raccontata in un'intervista, in cui ha rivelato anche un dettaglio inedito sull'inizio della storia con il marito.

"A Verona lo nascondevo nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina", ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la campionessa di nuoto, che ha ufficializzato la relazione con il suo ex allenatore dopo l'ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. "Siamo stati bravi e sempre professionali. Lui anche troppo, finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria, se l’è tirata tantissimo", ha aggiunto Federica Pellegrini, che ha sposato Matteo Giunta nel 2022.

A gennaio del 2024, la campionessa di nuoto, 36 anni, e l'allenatore, 42 anni, sono diventati genitori. A proposito di un possibile futuro della figlia nel nuoto, nell'intervista ha detto: "L’abbiamo messa in acqua subito perché le passioni vanno tramandate. Ma l’importante è che faccia sport, qualunque sarà. Matteo spera nel tennis o nella pallavolo. Sul nuoto sono divisa: mi ci vedo in tribuna a tifare per lei, ma so anche quanto sarebbe pesante essere 'la figlia di'".

Nel corso dell'intervista, il pensiero di Federica Pellegrini è andato anche alle difficoltà che potrebbe vivere la figlia. Le stesse che ha vissuto lei da giovanissima. "Non pensavo di qualificarmi per un’Olimpiade a 15 anni. L’argento di Atene 2004 è stato un bivio, nessuno di noi era pronto a quell’impatto: interviste, sponsor, manager... Poi i tanti momenti difficili: problemi alimentari, crisi di panico, la perdita del mio mentore Alberto Castagnetti. Ora che sono mamma, se mia figlia dovesse attraversare queste porte dell’inferno, mi chiedo se riuscirei ad affrontare tutto con la stessa lucidità e fermezza che hanno avuto i miei genitori", ha detto la Divina che è riuscita a superare i momenti più difficili anche grazie al nuoto.

"Il nuoto mi ha salvata un sacco di volte. Dopo la morte di Alberto volevo smettere, la passione per il nuoto mi ha riportata in acqua. Anche perché lui avrebbe voluto così. Fino all’ultimo 200 stile libero a Tokyo 2021, il mio sport ha avuto la priorità su tutto: amici, uomini, divertimenti. Ne ero proprio innamorata. E lo sono ancora", ha aggiunto Federica Pellegrini. Nel video sotto, la recente intervista di Federica Pellegrini a Verissimo.