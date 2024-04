Dopo l'intervista nello studio di Verissimo, Federica Pellegrini è tornata in camerino dove ad attenderla c'era la figlia Matilde, nata lo scorso gennaio. La campionessa di nuoto ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto mentre tiene la figlia in braccio.

"Tata mia mi hai fatta diventare una piagnona. Sono durata tanto, forse 3 minuti", scrive Pellegrini riferendosi alle forti emozioni provate durante l'intervista con Silvia Toffanin.

Federica Pellegrini racconta il parto della prima figlia a Verissimo

"È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio", ha spiegato Federica Pellegrini a Verissimo parlando del parto della sua prima figlia.

La campionessa di nuoto ha descritto le difficoltà affrontate nei due giorni precedenti al parto: "Sono stati due giorni lunghi in cui avevo delle contrazioni dolorosissime. Dopo 48 ore non mi reggevo neanche più in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo fatto anche l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere a tratti il battito irregolare quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo".

"Devo portarla sempre con me, in questo momento sta dormendo in camerino", aggiunge Federica Pellegrini che si emoziona parlando dell'allattamento, "È un nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile".