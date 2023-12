Federica Pellegrini mostra la cameretta della figlia: “Ti aspettiamo”

Manca poco alla nascita della prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, e la coppia ha già allestito la cameretta per la nascitura.

“Ti aspettiamo”, ha scritto su Instagram la campionessa, aggiungendo un cuore a corredo di un video della stanza, che la coppia ha scelto di far decorare con tante immagini di teneri animali.

Di recente Federica Pellegrini aveva parlato del parto: "La data indicativa è il 29 dicembre, mi piacerebbe farlo in acqua, ovviamente poi possono succedere tremila cose. Per esempio già fare l'epidurale non ti consente poi di fare il parto in acqua, quindi vedremo. Mi piacerebbe non tanto per tutto quello che è scientificamente provato sul parto in acqua, ma perché mi conosco in quell'ambiente, mi sento a mio agio", aveva raccontato nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta.

La Divina aveva parlato del suo desiderio di partorire in acqua anche a Verissimo: "Mi sono informata perché è un ambiente che conosco bene e conosco bene anche il mio corpo come si adatta all’acqua. È logico che sia una cosa completamente diversa, però è come se fossi in un ambiente che conosco bene”, aveva detto Federica Pellegrini, e Matteo Giunta le aveva fatto eco: “Per me potrebbe essere una bellissima esperienza”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la gioia di diventare genitori condivisa a Verissimo

Ospiti a ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano condiviso la gioia di diventare genitori. "Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi. La nostra bambina per adesso la stiamo chiamando teneramente Meringa, un soprannome che ha scelto Matteo", aveva raccontato l'ex nuotatrice.

"Non so come sarà, per ora posso solo immaginarlo e ci stiamo godendo questi ultimi mesi. Arriverà una femminuccia e spero di non essere un padre troppo protettivo. Per quanto riguarda il nome ne abbiamo già uno pronto, ma c'è tempo per cambiarlo", aveva raccontato l'allenatore.

"Quando la ginecologa ci ha detto che aspettavamo una femminuccia, ci siamo commossi entrambi. Non sarebbe cambiato niente se fosse stato un maschietto, ma so quanto una bambina possa influenzare l'equilibro psicofisico di un papà", aveva aggiunto la Divina, che aveva parlato anche della loro scelta di non annunciare subito la gravidanza.

"Quando io e Matteo lo abbiamo annunciato, ero già incinta da più di quattro mesi. Volevamo tenerlo più nascosto possibile per cercare di vivere la nostra vita in modo normale, senza che la gravidanza scuotesse le anime di chi ci stava intorno", aveva detto Federica Pellegrini.

Rivivi, nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista a Federica Pellegrini a Verissimo.