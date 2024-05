Federica Pellegrini si mostra dopo il parto: "Piano piano"

Federica Pellegrini - che a gennaio ha dato alla luce la figlia Matilde - ha condiviso sui social alcuni scatti dopo il parto. "Piano piano", ha scritto la campionessa a corredo delle foto allo specchio con indosso il costume da bagno. "Meravigliosa creatura", ha commentato il marito Matteo Giunta. Il 26 maggio la coppia ha celebrato il battesimo della primogenita, e Federica Pellegrini ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni scatti della cerimonia e dei festeggiamenti.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la gioia di essere genitori a Verissimo

Ospite a Verissimo con Matteo Giunta, Federica Pellegrini aveva parlato della figlia. La campionessa aveva condiviso il desiderio di portare presto Matilde in piscina: "Volevo portarla in questi giorni, ma è tornato il freddo quindi aspetto un pochino. Per ora è entrata in acqua con i primi bagnetti che a lei piacciono molto". E a proposito della nascita della piccola, aveva detto: "È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio. I giorni precedenti sono stati due giorni lunghi in cui avevo contrazioni dolorose. Dopo 48 ore non riuscivo neanche a reggermi in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo anche fatto l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere il battito irregolare a tratti, quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo". Parlando, invece, dell'allattamento, Federica Pellegrini aveva raccontato: "È il nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile. Di notte io e Matteo ci svegliamo spesso. Siccome, quando mi sveglio, si sveglia tutta casa perché i cani iniziano ad abbaiare, mi seguono, abbiamo optato per questa soluzione: Matteo dorme di là e io in camera con Matilde".