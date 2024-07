"Il tramonto è il mio colore preferito". Federica Panicucci condivide con tutti i suoi follower degli eleganti scatti mentre osserva il tramonto.

La conduttrice tv si trova a Forte dei Marmi, in Toscana, e viene immortalata sorridente con un lungo pantalone bianco e le luci del tramonto sullo sfondo.

A fine giugno, Federica Panicucci aveva festeggiato il 17esimo compleanno del figlio Mattia.

"Oggi compi 17 anni, un traguardo speciale nel tuo cammino. In questa foto vedo non solo il ragazzo straordinario che sei diventato, ma anche tutte le risate e i momenti indimenticabili che abbiamo condiviso", aveva scritto la conduttrice in una dedica su Instagram.

Mattia Fargetta è nato il 27 giugno del 2007 dalla relazione di Federica Panicucci con l'ex marito Mario Fargetta.

Federica Panicucci, il rapporto con i due figli

Federica Panicucci, che è mamma anche di Sofia, ospite a Verissimo aveva parlato dei valori trasmessi ai figli e del rapporto costruito con loro.

"I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso. Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti".