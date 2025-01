Federica Nargi

Da sempre illumina lo schermo con il suo sorriso, la sua grinta e la sua dolcezza: Federica Nargi sarà ospite a Verissimo, domenica 2 febbraio alle 16.00 su Canale 5.

Nata a Roma il 5 febbraio 1990, la showgirl si è iscritta da giovanissima a una scuola di danza. Nel 2007 si è classificata undicesima a Miss Italia e un anno dopo è stata scelta come Velina di Striscia la notizia insieme a Costanza Caracciolo. Le due hanno lavorato fianco a fianco al tg satirico di Antonio Ricci per quattro stagioni.

Nel 2011 la showgirl ha esordito come attrice nel film Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4, di Massimo Morini. Mentre il suo debutto a teatro è datato 2013, quando ha recitato in Lui e Lei - Istruzioni per la coppia, uno spettacolo di Federico Moccia.

Federica Nargi ha anche lavorato come modella per diverse case di moda e nel 2023 ha fondato la sua linea di cosmetici. Ha preso inoltre parte a diversi programmi televisivi come Pechino Express, Colorado... a rotazione!, Stasera tutto è possibile, Tale e quale show, GialappaShow e Ballando con le stelle.

La modella ha una relazione con l'ex calciatore Alessandro Matri dal 2009. Nel 2016 è nata la prima figlia della coppia, Sofia. Mentre nel 2019 è nata Beatrice.