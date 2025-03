Federica Nargi, la foto con Carolyn Smith: "Che bello rivederti"

Federica Nargi e Carolyn Smith

Federica Nargi, 35 anni, condivide nelle storie su Instagram un tenero scatto in compagnia di Carolyn Smith, 64 anni. Una foto dove le due sono abbracciate e sorridenti. "Che bello rivederti", si legge a corredo della foto.

Federica Nargi parla della maternità a Verissimo

Sia Federica Nargi sia Carolyn Smith sono state di recente ospiti a Verissimo. Tra le altre cose, la prima aveva parlato della sua vita da mamma, raccontando: "La vita è cambiata abbastanza con due figlie. Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, sulla famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine". Federica Nargi è infatti fidanzata con l'ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie, Sofia (2016) e Beatrice (2019).

Carolyn Smith parla della sua malattia a Verissimo

A Verissimo Carolyn Smith aveva invece parlato della sua malattia, un tumore al seno contro cui combatte da 10 anni, da quando le è stato scoperto nel 2015. "Ho avuto dei momenti bui che non ero abituata ad avere, non sapevo come reagire. Ho cercato di aiutarmi il più possibile", aveva raccontato lei in quell'occasione.