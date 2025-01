Fatima Trotta, l'amore per il marito Luigi De Falco: "Oggi siamo pronti a diventare genitori"

Fatima Trotta parla a Verissimo della sua storia d'amore con il marito Luigi De Falco, con cui è sposata da nove anni. La scintilla è scoccata da una profonda amicizia: "Ci eravamo entrambi appena lasciati con i rispettivi fidanzati, una volta dietro le quinte l'ho guardato e ho detto: 'Sei proprio una persona per bene. Facciamo che se tra cinque o dieci anni, se siamo single, facciamo un figlio insieme'. Gliel'ho detto perché vedevo in lui un papà perfetto. Lui è davvero una bella persona". L'attrice e conduttrice, 38 anni, si è commossa leggendo la lettera del marito. A cui ha risposto: "Sceglierò sempre lui". Fatima Trotta ha rivelato anche il desiderio di diventare mamma: "È un po' di tempo che stiamo parlando di questo perché lui sarebbe un papà fantastico. Voglio fare questo regalo a lui, ma anche a me stessa. Qualche anno fa non ero pronta, ma non voglio un giorno avere questo rimpianto".