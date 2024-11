I tre anni della figlia di Fabio Fognini: "Auguri amore mio"

Fabio Fognini festeggia sui social il terzo compleanno della figlia Flaminia, nata il 19 novembre 2021 dall'unione con Flavia Pennetta. "Auguri amore mio", ha scritto in una storia Instagram il tennista 37enne condividendo una foto della piccola. Si tratta della terza figlia nata dalla relazione di Fognini con la collega Flavia Pennetta. Prima di Flaminia, la coppia ha infatti dato alla luce Federico e Farah, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, la storia d'amore

Flavia Pennetta e Fabio Fognini vivono un'intensa storia d'amore da oltre dieci anni. I due tennisti sono convolati a nozze nel 2016 e un anno più tardi sono diventati genitori per la prima volta. Il 23 dicembre 2019 è nata la secondogenita Farah, mentre a novembre 2021 è venuta alla luce Flaminia.

Flavia Pennetta con Fabio Fognini a Verissimo: "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa"

"Parlavamo di un terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo - Aveva raccontato Flavia Pennetta durante un'intervista rilasciata a Verissimo insieme al marito - Il primo mese, devo essere sincera, sono stata un po' scioccata, ma io ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Flaminia è bravissima e Fabio è molto attento con i nostri figli". "Cerco di essere sempre al suo fianco e di aiutarlo, anche se, dopo una sconfitta, aspetto sempre un po' di tempo prima di parlare con lui", aveva infine aggiunto riferendosi all'amore per Fabio Fognini. Mentre ultimo aveva confermato: "Lei è la mia prima consigliera, alcune volte non la ascolto però. A volte ho esagerato, ma ho sempre chiesto scusa. Penso che una delle cose di cui vado fiero, è che sono stato Fabio Fognini sia nel bene sia nel male".