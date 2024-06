Fabio Caressa, gli scatti con Benedetta Parodi: "In attesa di andare a Berlino"

Fabio Caressa ha condiviso su Instagram alcuni romantici scatti in compagnia della moglie Benedetta Parodi. "In attesa di andare a Berlino", scrive la coppia sui social a corredo delle fotografie in cui i due giornalisti si mostrano abbracciati, con il chiaro riferimento alla città in cui si terrà la prossima sfida dell'Italia agli Europei di calcio e alla storica frase ripetuta in occasione della semifinale dei mondiali 2006, poi vinti dagli Azzurri proprio a Berlino. "La quiete prima della tempesta", è il commento aggiunto da Fabio Caressa, già pronto per commentare la sfida tra la nazionale guidata da Luciano Spalletti e la Svizzera.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la loro storia d'amore

Fabio Caressa, 57 anni, e Benedetta Parodi, 51 anni, si sono conosciuti nel 1997, quando Benedetta era stagista a TELE+, dove Fabio lavorava già da diversi anni. Allora lei aveva 25 anni, lui 30. Si sono sposati l'11 luglio del 1999, per diventare genitori per la prima volta nel 2002. Dopo Matilde, la coppia ha accolto Eleonora nel 2004 e Diego nel 2009.

Ospiti a Verissimo, Benedetta Parodi e Fabio Caressa avevano svelato il segreto del loro amore. "C'è una regola che ho introdotto e cioè che quando c'è un problema lo si affronta subito, non si lascia lì, perché penso che, quando uno pensa a un problema da solo per giorni, il problema si ingigantisce. Le discussioni difficili si devono fare e bisogna anche essere disposti ad ascoltare l'altro".