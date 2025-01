Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Ezio Greggio omaggia il papà, Nereo Greggio, che ha trascorso diverso tempo nei campi di concentramento. "Noi ricordiamo anche Nereo, mio padre - scrive il conduttore nel condividere uno scatto del papà sulle storie di Instagram - Eroe della Seconda guerra mondiale, che ha passato anni nei campi di concentramento. Grazie Nereus".

In un post pubblicato nel 2023, Ezio Greggio aveva raccontato la storia del papà, venuto a mancare nel 2018: "Il 27 gennaio mi porta alla mente mio padre. In questo e un altro campo di concentramento mio padre Nereo trascorse quasi 3 anni. Tornò a casa debilitato nell’agosto del 1945, la sua vita fu segnata per sempre da quegli eventi. Milioni di persone non ce l'hanno fatta. Nereo, mio padre, ci ha sempre detto: 'Quegli anni brutali, disumani, mi tengono sveglio la notte. Non passa giorno della mia vita che non ci pensi. Ciò che è accaduto non va dimenticato, bisogna che ne rimanga memoria. Non deve più accadere".

Ezio Greggio, la gioia di diventare nonno a Verissimo

Ospite a Verissimo, Ezio Greggio, 70 anni, ha annunciato di essere diventato nonno del nipotino Leone, primo figlio di Giacomo Greggio e della moglie Shereen Doummar.

"Grazie Giacomo, grazie Shereen. Sarà il mio primo Natale da nonno", ha detto il conduttore, svelando pochi dettagli del piccolo: "Non ho l'autorizzazione a parlarne". E ha aggiunto con la solita ironia: "Non posso dire che si chiama Leone".

Della gioia di diventare nonno, il Ezio Greggio ha raccontato: "È una meraviglia. Quando l'ho conosciuto, non ho parlato per ore, sono stato lì ad osservarlo".