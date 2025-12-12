Eva Longoria e la maternità a 43 anni: “Mi sento benedetta ad aver avuto mio figlio più tardi"

Eva Longoria è diventata mamma per la prima volta a 43 anni e in un'intervista ha spiegato perché sia stata la scelta giusta per lei. "Quando diventi madre a quarant’anni hai molta più saggezza e pazienza. Per così tanto tempo è stato tutto incentrato su di me. Quarant’anni di 'me' erano abbastanza, quindi mi sono sentita davvero benedetta ad avere mio figlio più tardi nella vita, perché avevo viaggiato e avevo fatto tutto ciò che dovevo fare per la mia carriera", ha detto l'attrice, oggi 50enne, a The Times.



"Ora tutto quello che faccio è solo la ciliegina sulla torta e posso farlo insieme a mio figlio", ha aggiunto Eva Longoria, che ha avuto il figlio Santiago nel 2018 con il marito José Antonio Baston. Nell'intervista l'attrice ha parlato anche del tempo che passa: "Stiamo tutti invecchiando. Sta succedendo, quindi non hai altra scelta che accettarlo. Io voglio solo invecchiare bene. Voglio riuscire a muovermi, fare escursioni, salire e scendere le scale. Porto ancora in braccio mio figlio e lui ha 7 anni".



Eva Longoria ha anche spiegato come sia riuscita a conciliare la maternità con il lavoro da attrice: "La mia famiglia è la mia priorità. Quindi, se dico sì a qualcosa che mi toglie tempo da loro, deve essere qualcosa che mi piacerà davvero e con persone con cui desidero davvero lavorare".